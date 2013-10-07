Кукурудза - найпоживніший овоч

Зерна кукурудзи містять необхідні для організму людини речовини - солі калію, кальцію, магнію, заліза, фосфору, пишуть російські ЗМІ.

Важливо також, що при термообробці та консервуванні кукурудза краще зберігає вітаміни, чим, зокрема, квасоля або горох.

Варити качани рекомендується від 15 хв до 2 годин, залежно від сорту та їх "віку". При цьому слід класти їх в киплячу несолону воду (в солоній воді кукурудза стає жорсткою).

Вибирають кукурудзу за зовнішнім виглядом. Темно-жовті зерна і сухі волокна свідчать про її "поважний" віці. Такі качани незалежно від часу варіння будуть жорсткими.

У молодої кукурудзи тугі зелені качани, волокна свіжі і трохи вологі.