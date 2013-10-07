Більшість антибіотиків при ангіні можуть нашкодити

Більшість лікарів при огляді пацієнтів з ангіною призначають антибіотики. Проте чи так це завжди необхідно? Відповідь на це питання дали співробітники жіночої лікарні Брігхем в Бостоні (США).

За їх словами, дія антибіотиків направлена проти бактерій стрептоккока горла, що є у менш ніж 10% хворих, в той час, як саме захворювання викликається вірусами, проти яких антибіотики безсилі, передає Reuters.

В деяких випадках ліки можуть навіть нашкодити, наприклад, викликавши серйозні побічні ефекти - діарею або дріжджові інфекції. Надмірне захоплення антибіотиками може також зробити бактерії несприйнятливими до ліків, що в майбутньому утруднить процес лікування, відзначають експерти.

Втім, нарікають вони, навіть ці прості спостереження часто ігноруються, і антибіотики виписуються всім хворим пацієнтам без розбору.

meddaily.ru