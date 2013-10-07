Мексикою шириться холера

Число людей, які захворіли на холеру в одному з центральних штатів Мексики Ідальго, досягло 77.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами міністра охорони здоров`я Мексики Мерседес Хуан Лопес, влада штату зробила все, щоб хвороба не поширювалася далі. З хворих усього 9 пацієнтів залишаються в госпіталях, інші лікуються амбулаторно.

Точна причина поширення захворювання не встановлена. Водночас фахівці відзначають, що, ймовірно, хвороба поширюється через неочищену воду. За останні тижні на Мексику обрушилася величезна кількість опадів, принесених ураганами "Інгрід" і "Мануель". Влада закликає населення користуватися лише очищеною водою.

Губернатор штату Ідальго Франсиско Хосе Ольвера Руїс заявив, що влада зробить усе можливе для подолання критичного етапу протягом найближчих 90 днів. Влада штату вже вживає заходів для облаштування нових водних очисних споруд.

Раніше Міністерство охорони здоров`я Мексики оголосило попередження на всій території країни про необхідність відстежувати випадки захворювання на холеру. Цей превентивний захід був пов`язаний із зафіксованими в штаті Ідальго першими вісьма випадками захворювання, один із яких закінчився смертельним результатом.

Остання епідемія холери була в Мексиці в 90-х роках минулого століття. З 1991 року по 2001 рік було виявлено близько 46 тисяч випадків захворювання, 552 з яких призвели до смерті.