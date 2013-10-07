Пацієнтка подарувала медсестрі $35 млн

Доктор Арт Каплан, представник етичної комісії Медичного центру Нью-Йоркського Університету Лангоне в свій замітці висловив думку про етичну прийнятність отримання подарунків від пацієнтів.

Як приклад доктор Каплан привів випадок, коли медсестра одержала в подарунок від пацієнтки 35 млн. доларів. Багата жінка тривалий час лікувалася від передракового захворювання шкіри, витративши на своє лікування близько 500 млн. доларів. Врешті-решт, вона поселилася в клініці, де прожила 25 років. За цей час вона подружилася з деякими співробітниками лікарні і вирішила їм віддячити. Зокрема, одна з медсестер одержала в подарунок від пацієнтки 35 млн. доларів. Керівництво клініки зажадало і для себе подарунок, інакше пацієнтка буде виселена, а клініка – продана.

Доктор Каплан, як представник етичної комісії, так прокоментував ситуацію: поки пацієнт проходить спостереження або лікування у лікаря, брати екстраординарні подарунки не рекомендується. Після закінчення відносин «лікар-пацієнт» ніщо не заважає пацієнтові віддячити своєму лікуючому лікареві, а лікар може прийняти подарунок без етичних коливань. Більш того, на думку доктора Каплана, після закінчення лікування лікар має право запитати у колишнього пацієнта, чи не бажає він щось пожертвувати як подяку.

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