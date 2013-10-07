У Білорусі стартував Тиждень проти смертної кари

13:03, 07 жовтня 2013
Зарубіжні новини
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Акція правозахисників

У Білорусі стартував Тиждень проти смертної кари.

 
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, акція триватиме до 10 жовтня в рамках кампанії «Правозахисники проти смертної кари в Білорусі».
 
Кампанія проводиться з 2009 року. Її мета – припинення смертної кари в Білорусі, єдиній в Європі країні, де все ще виносяться й виконуються смертні вироки.
 
Організатором Тижня проти смертної кари виступає правозахисний центр «Весна», ліквідований білоруською владою в 2003 році. Акція покликана привернути увагу громадськості до актуальної для білоруського суспільства проблеми.
 
В рамках тижня відбудеться презентація музичного проекту «Останній світанок» і випуск підкаста «Доля – за права людини».
 
Крім того, почне роботу тематичний інтернет-ресурс, присвячений проблемі страти.
 
Кульмінацією стане 10 жовтня – Всесвітній день боротьби проти страти. На цей день запланована прес-конференція за участю родичів розстріляних і засуджених до смертної кари.
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