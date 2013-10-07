У Білорусі стартував Тиждень проти смертної кари.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, акція триватиме до 10 жовтня в рамках кампанії «Правозахисники проти смертної кари в Білорусі».

Кампанія проводиться з 2009 року. Її мета – припинення смертної кари в Білорусі, єдиній в Європі країні, де все ще виносяться й виконуються смертні вироки.

Організатором Тижня проти смертної кари виступає правозахисний центр «Весна», ліквідований білоруською владою в 2003 році. Акція покликана привернути увагу громадськості до актуальної для білоруського суспільства проблеми.

В рамках тижня відбудеться презентація музичного проекту «Останній світанок» і випуск підкаста «Доля – за права людини».

Крім того, почне роботу тематичний інтернет-ресурс, присвячений проблемі страти.

Кульмінацією стане 10 жовтня – Всесвітній день боротьби проти страти. На цей день запланована прес-конференція за участю родичів розстріляних і засуджених до смертної кари.