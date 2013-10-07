Робота по дому шкодить здоров'ю жінок

Ведення домашнього господарства негативно впливає на жіноче здоров`я, пише "Росбалт". Учені із США прийшли до висновку, що більше всього від навантажень страждає серцево-судинна система жіночого організму. Дослідники провели опитування більш як 100 чоловіків і жінок, які ходять на роботу, і з`ясували, що ті з них, хто додатково звалив на себе клопіт по оплаті рахунків, закупівлі продуктів, прибиранню приміщень, набагато частіше страждають від підвищеного артеріального тиску. Багато в чому це пов`язаний з тим, що таким людям банально не залишається часу на те, щоб відпочити і зайнятися собою. Це приводить до серйозного емоційного навантаження, яке виливається в стреси і депресії.

Головними джерелами підвищення артеріального тиску визнано прибирання, приготування їжі і обов`язок робити регулярні закупівлі. Всі ці регулярні заняття приводять до перманентного стресу, пов`язаного з постійним вантажем відповідальності і бажанням якнайкраще виконувати свої обов`язки.

meddaily.ru