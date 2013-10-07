За вихідні у Індії блискавки вбили понад 30 людей

Не менш як 32 людей загинуло за вихідні в північних індійських штатах Біхар і Джаркханд від ударів блискавок, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, дощі і сильний вітер пошкодили велику кількість будинків.

У біхарському селі Барва шість хлопчиків були убиті блискавкою, коли вони грали у футбол. В іншому районі п`ятеро людей загинуло під час роботи в полі. В окрузі Супаул від удару блискавки загинув директор школи.

У червні за одну добу в Біхарі від ударів блискавок загинуло не менш як 27 людей.

У Біхарі мусонний сезон (літо і осінь) супроводжується блискавками і грозами.