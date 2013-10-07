За вихідні у Індії блискавки вбили понад 30 людей
15:00, 07 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Серед них - діти
Не менш як 32 людей загинуло за вихідні в північних індійських штатах Біхар і Джаркханд від ударів блискавок, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.
За інформацією ЗМІ, дощі і сильний вітер пошкодили велику кількість будинків.
У біхарському селі Барва шість хлопчиків були убиті блискавкою, коли вони грали у футбол. В іншому районі п`ятеро людей загинуло під час роботи в полі. В окрузі Супаул від удару блискавки загинув директор школи.
У червні за одну добу в Біхарі від ударів блискавок загинуло не менш як 27 людей.
У Біхарі мусонний сезон (літо і осінь) супроводжується блискавками і грозами.
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