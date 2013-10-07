Підмосков'я: в сміттєвому контейнері знайшли тіла 5 немовлят

У Підмосков`ї в сміттєвому контейнері виявлено тіла п`яти недоношених немовлят, повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії у Московській області.

«Сьогодні близько 09-00 у сміттєвому контейнері в мікрорайоні Салтиковка в Балашисі Московської області виявлено п`ять трупів недоношених немовлят, загорнутих у пелюшки і пакет», - йдеться в повідомленні.

Слідчими органами СК Росії у Московській області за цим факто порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 123 УК РФ (незаконне здійснення аборту, що призвело з необережності до смерті потерпілої або спричинення тяжкої шкоди її здоров`ю).

Огляд місця події здійснювався за участю слідчих і криміналістів Головного слідчого управління слідчого комітету Росії у Московській області. Трупи немовлят направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи і встановлення причини смерті. За попередніми даними, виявлені тіла немовлят відповідають 6-7 місяцям внутріутробного розвитку плода.

Наразі здійснюється комплекс слідчих дій, спрямований на встановлення всіх обставин того, що сталося.