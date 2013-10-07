Світовий банк пропонує на 40% підвищити тарифи на тепло

Світовий банк пропонує поступово підвищити тарифи на централізоване теплопостачання на 40% - до 322 грн за Гкал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Чимяо Фан.

«Ми не виступаємо за збільшення тарифів за одну ніч. Пропонується поступове збільшення тарифів протягом 5 років», - сказав Чимяо Фан.

За його словами, банк запропонував уряду України механізми встановлення економічно обгрунтованих тарифів з урахуванням адресної соціальної допомоги.

Також банк рекомендує уряду підвищити середній тариф на газ для населення до рівня ціни, яку платять компанії ТКЕ (від 895 грн за тис. куб. м до 1309 грн за тис. куб. м).

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами віце-прем`єр-міністра Юрія Бойка, уряд України розробляє програму запровадження протягом 3-5 років диференційованих тарифів на газ для населення.

На підвищенні ціни на газ для населення наполягає також Міжнародний валютний фонд. Україна на такий крок не йде, що стало головною перешкодою на шляху відновлення співпраці з фінансовою організацією.

Президент України Віктор Янукович вважає неприйнятною цю умову МВФ.