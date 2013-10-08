Хто їсть кашу, обійдеться без ліків

Американські фахівці прийшли до висновку, що користь страв, приготованих з цільнозернових продуктів, настільки велика, що їх любителі цілком можуть обходитися без аптечних лікарських препаратів, пишуть іноземні ЗМІ.

Так, на думку команди дослідників з Абердинського університету, вівсяні і рисові каші, а також хліб з цілісного зерна здатні знижувати ризик розвитку порушень діяльності серцево-судинної системи, зокрема , перешкоджати появі інсульту, нітрохи не гірше традиційних препаратів.

Для участі в експерименті вчені запросили 200 добровільних учасниць, одній частині яких було необхідно вживати цільнозернові продукти тричі в день, в той час як інші їли їх набагато рідше, або не отримували зовсі.. Відомо, що дієта з високим вмістом злакових і рослинних волокон сприяє поліпшенню роботи травної системи, а також допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові, надлишок якого підвищує ризик атеросклерозу і підвищення артеріального тиску.

Як зазначає керівник дослідження доктор Франк Тіс, старший викладач інституту харчування і здоров`я при університеті Абердіна, дійсно, у тих випробовуваних, які регулярно вживали в їжу злакові, систолічний артеріальний тиск знизився. В результаті цього було зафіксовано зниження ризику інсульту на 25%, а інфаркту – приблизно на 15%. За одну порцію при цьому приймалося від 13 о 16 г продукту (приблизно половина чашки вівса або рису, або шматок цільнозернового хліба).