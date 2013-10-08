Протизаплідні пігулки менш ефективні для повних жінок

Масштабний експеримент за участю декількох тисяч жінок пройшов у Сполучених Штатах, і результатом його стала заява про те, що для жінок, які страждають зайвою вагою, гормональні пігулки менш ефективні. Як пише сайт WebApteka, протизаплідні пігулки не завжди дозволяли запобігти небажаній вагітності в групі учасниць, які страждали надмірною вагою, в порівнянні з показниками групи, в якій вага жінок не перевищувала норму.

Більш того, учені виявили, що і завагітніти після відмови від використання протизаплідних пігулок жінкам з надмірною вагою значно складніше. Правда, ученим поки що важко відповісти на питання про причини такого ефекту. Але, посилаючись на статистику експерименту, рекомендують жінкам з надмірною вагою вибирати надійніші бар`єрні засоби контрацепції.

meddaily.ru