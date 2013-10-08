Зайвий сон шкодить здоров'ю

У ході дослідження, проведеного співробітниками Американської академії медицини сну, було встановлено, що зайві години сну провокують розвиток діабету, серцевих захворювань, тривожності і ожиріння.

Про те , що недосип шкідливий для здоров`я відомо давно. Але надлишок сну не менше небезпечний.

За словами вчених , оптимальна кількість годин сну скорочує ризик захворювань і покращує стан здоров`я людей старше 45 років.

- Здоровий спосіб життя полягає не тільки в дотриманні дієти та фізичній активності, - каже фахівець зі сну Сафван Бадр, - Набагато важливіше те, скільки людина спить. Дорослі люди намагаються спати по 7-9 годин, щоб поліпшити своє самопочуття, однак це корисно лише для тих, хто страждає хронічними захворюваннями.

У ході дослідження вчені проаналізували медичні записи 54 тисяч американців у віці 45 років. Виявилося, що майже третина з них страждали недосипом (спали 6 і менше годин). Дві третини учасників дослідження дотримувалися оптимальної тривалості сну (спали 7-9 годин). А інші спали більше 10 годин.

- Взаємозв`язок між нездоровою тривалістю сну і хронічними захворюваннями частково пояснюється психічними розладами і ожирінням. Це говорить про те, що, крім спостережень за станом сну, лікарям слід проводити моніторинг психічного стану і контролювати ІМТ пацієнтів з хронічними захворюваннями, - наголосив Джанет Крофт з Американського центру з контролю і профілактики захворювань.