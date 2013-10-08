Колір вина впливає на кількість випитого

Колір вина впливає на розмір і форму келиха, з якого ми алкогольний напій п`ємо, з`ясували вчені з США. Виявилося, що любителі білого вина несвідомо наливають собі більше, ніж шанувальники червоного .

Дослідники з Державного університету Айови попросили групу добровольців вибрати собі келихи і налити ту кількість вина, яку вони вважають нормальною. Виявилося, що при розливі білого вина ті ж самі люди наливали в келихи, в середньому, на 9 % більше, ніж при розливі червоного, хоча були щиро переконані, що це одна і та ж порція.

Якщо ж вони брали в руки більш широкі склянки, то різниця між дозуванням білого і червоного вина взагалі досягала 12%. На думку дослідників, людина неусвідомлено наливає собі більше білого вина, ніж червоного, і це може мати негативні наслідки для здоров`я.

Дані дослідження опубліковані журналом Substance Use & Misuse. Вчені вважають, що отримані ними факти демонструють, як важливо вчити людей правильно розливати спиртне і стежити за його дозуванням. Нехай перевищення дозування на 9 % або 12% з боку здаються не такою вже й значною цифрою, але в довгостроковій перспективі це обов`язково позначиться на здоров`ї не у кращу сторону.