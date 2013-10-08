Чому білий цукор шкідливий

Тростинний цукор vs рафінад. Погляди на тростинний цукор розділилися: одні вважають його низькокалорійним і корисним, інші — вдалим маркетинговим ходом. Насправді, небезпека цукру залежить від способу його обробки. Якщо готовий продукт-сирець рафінують, тобто повністю очищають від домішок, виходить звичайний білий цукор, пишут іноземні ЗМІ.

Такий цукор називають солодкою отрутою, тому що після відбілювання в ньому залишається невелика кількість шкідливих домішок, наприклад, фосфорна і мурашина кислота, сірчистий газ і відбілюючі речовини. Буряковому цукру без рафінування не обійтися — сирець має неприємний запах і присмак. А от не рафінований тростинний (той самий, коричневий), навпаки, у первинному вигляді лише виграє, набуваючи приємний смак карамелі.

Проблема в тому, що справжній тростинний цукор в наших магазинах практично не зустрінеш. Виробники додають мелясу до вже очищеного рафінаду. По справжній тростинний цукор потрібно їхати на Кубу, до Бразилії, Коста-Ріки або на Маврикій.