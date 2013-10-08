Масаж істотно зміцнює імунітет

Процедури масажу значно підвищують імунітет. Курс масажу допоможе підвищити захист організму. У тому числі масаж можна розглядати як частину протиракової терапії. Це встановили дослідники з американського Центру медицини Cedars- Sina .

За даними дослідників, найбільшим зміцнюючим ефектом володіє шведський масаж, який поліпшує кровообіг. У ході експерименту добровольці були поділені на дві групи. Учасники однієї пройшли кілька 40- хвилинних сеансів звичайного масажу, а решта - шведського. Після масажних процедур всі здавали кров на аналіз. Виявилося, що у тих, хто пройшов сеанси шведського масажу, покращилася якість лімфоцитів - компонентів крові, що беруть участь в імунній захисті. Також у них була знижена концентрація гормону стресу вазопресину .

Авторство техніки шведського масажу належить шведському лікаря XIX століття Пер- Хенрнку Лінгу, який вивчив форми масажу древніх греків, римлян, китайців і арабів та розробив свою власну систему масажу. Методика шведського масажу включає в себе такі прийоми: погладжування, розтирання , розминання та руху, причому акцент робиться саме на розтиранні і русі. Метою шведського масажу є глибоке проникнення в тканини, розтирання утворилися ущільнень і розтягування судинно - нервових пучків.

"Российская газета"