На оливковій олії краще не смажити

Смажити на оливковій олії заборонено. Всім відомо, що оливкова олія — продукт корисний для здоров’я. Використання такої оліїі як заправки до легких закусок, салатів і готових страв робить їжу смачнішою і ароматною.

А от смажити на оливковій олії не рекомендують. Існує думка, що навіть при легкому нагріванні в оливковій олії утворюються транс-жири і канцерогени.

Професор Грегоріо Варела з кафедри харчування Мадридського університету, автор монографії про приготування страв з оливковою олією, пояснює: «Оливкова олія зберігає більшість корисних речовин навіть після термічної обробки при високій температурі. Важливо просто не розігрівати її до стану, коли вона починає диміти (при 200-250 градусах)».

Для легкого смаження достатньо 130-145 градусів, для випічки в духовці — 180-200.