Цілющі властивості печених яблук

Вітаміни і поживні речовини, що містяться в печених яблуках, корисні для підростаючого молодого організму. Вітамінний комплекс цього продукту включає вітаміни А, В6, В1, В2, В3, В9, Е, С, Н, РР, пишуть російські ЗМІ.

Особливу роль відіграє вітамін B6, який нормалізує обмін речовин і сприяє нормальному розвитку дитячого організму. Він стійкий до низьких і високих температур. Недолік цього вітаміну призводить до погіршення роботи головного мозку, серцево-судинної і центральної нервової системи.

В печеному яблуці присутні корисні мікроелементи: йод, залізо, мідь, натрій, магній, калій, фосфор, кальцій. Натрій регулює кровоносне тиск, м`язову і нервову діяльність. Сприяє правильному травленню і водного обміну.

Калій нормалізує роботу органів травлення, серця і нирок.. Магній бере участь в енергетичному та водному обміні, підтримує нормальний рівень вуглеводів. Вживання печених яблук в літньому віці сприяє поліпшенню скорочення серцевого м`яза.

Фосфор і кальцій благотворно впливають на кісткову масу людського тіла. Вони зміцнюють кістковий апарат, сухожилля і зуби.. Тому при розтягненнях, тріщинах і переломах лікарі рекомендують їсти більше яблук. Багато мами і бабусі запікають маленьким діткам яблука для правильного зрощення кісток.

Печені яблука захищають організм від хвороботворних запалень. Терте яблуко без цукру – це відмінний засіб від проносу не тільки для дітей, але і для дорослих.

Містяться в яблучній шкірці йод і вітамін E сприяють відновленню організму після важких простудних захворювань, рятують від стресів і втоми.

Печене яблуко – це чудовий замінник зубної щітки, оскільки покращує кровопостачання ясен, усуває неприємний запах, очищує емаль від бактерій і нальоту..

Цей корисний продукт показаний вагітним жінкам. Вживання хоча б одного яблука на день сприяє виведенню токсинів з організму.