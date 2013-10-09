На Землі почалася магнітна буря.

Як передає РІА «Новости», про це свідчать дані Інституту прикладної геофізики Росгідромету і Центру прогнозів космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

За інформацією американських фахівців, близько півночі за московським часом розрахунковий планетарний індекс геомагнітних збурень Kp досяг значення п`яти — мінімального рівня, який вважається магнітною бурею.

На думку вчених, причиною збурень став корональний викид маси — хмара плазми, викинута Сонцем, що примусило земну магнітосферу коливатися.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головними болями, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску. Науковці пов`язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровотік і наступає кисневе голодування тканин.