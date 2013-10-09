У Бангладеш під час пожежі на фабриці загинуло до 9 осіб
11:53, 09 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Працювали понаднормово
Щонайменше 9 людей загинули під час пожежі в будівлі фабрики з пошиття одягу, розташованій у передмісті столиці Бангладеш – міста Дакка.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, пожежа у чотириповерховій будівлі спалахнула ввечері, коли робоча зміна вже закінчилася. Як зазначають місцеві ЗМІ, на фабриці залишалися ще кілька людей, які продовжували працювати понаднормово.
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