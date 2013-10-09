Українцям у Китаї рекомендують бути готовими до евакуації

У зв’язку із надзвичайними наслідками стихійного лиха, спричиненого тайфуном Фітоу в Китаї, Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які перебувають на території цієї країни, обмежити будь-які поїздки та бути готовим до екстреної евакуації.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«У зв’язку із надзвичайними наслідками стихійного лиха, спричиненого тайфуном Фітоу у провінціях Чжецзян та Фуцзянь (КНР), МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни, постійно відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації; обмежити будь-які поїздки приватними та громадськими видами транспорту; залишати своє помешкання лише у разі крайньої потреби, а також бути готовим до екстреної евакуації з небезпечних зон дії тайфуну та, у випадку її проведення, дотримуватись інструкцій рятувальних служб», - наголошується в повідомленні.

У разі необхідності отримання відповідної допомоги МЗС радить громадянам України звертатися до Посольства України в КНР за телефоном: +86-157-0168-2902, Генерального консульства України в Шанхаї за телефоном: +86 13816318830, Генерального консульства України в Гуанчжоу за телефонами: +8613527822509; +8615218845510.

Також в Департаменті інформполітики нагадали про функціонування в МЗС цілодобової гарячої лінії +38 044 238 16 57.

Як повідомляв УНІАН, збитки від тайфуну "Фітоу" в Китаї становлять 2 млрд доларів, в 11 містах провінції Чжецзян постраждали 7 млн осіб, загинули шестеро, четверо вважаються зниклими безвісти.