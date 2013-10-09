Іспанські паралімпійці виявилися розумово здоровими

Іспанський журналіст Карлос Рібагорда провів власне розслідування і розкрив обман паралімпійської збірної своєї країни. Під час Ігор в Сіднеї у 2000 році тільки двоє з 12 чемпіонів з баскетболу мали відхилення у розумовому розвитку, пише RT. Результати свого скандального розслідування журналіст опублікував у Spain`s Capital Magazine. Щоб розкрити шахрайство, йому довелося самому записатися в члени паралімпійської збірної.

Виявилося, що представники паралімпійського комітету ніколи не проводили тестування розумових здібностей спортсменів. Більше того, десять чемпіонів виявилися розумово здоровими людьми.

З`ясувалося, що Іспанська федерація спорту для розумово відсталих навмисно завербувала в команду спортсменів, які не мають відхилень у розумовому розвитку. Кожен з них отримав листа, в якому повідомлялося, що мета подібної політики - завоювання медалей і відповідного спонсорства.

Після того, як Карлос Рібагорда розкрив обман 13-річної давності, всю команду золотих медалістів іспанської паралімпійської збірної з баскетболу позбавили нагород, і перше місце було присуджено російській команді. У 2000 році, після перемоги збірної, президент Іспанської федерації спорту для розумово відсталих заперечував будь-які підтасовування. Тепер він приніс офіційні вибачення і поніс належне покарання. За своє шахрайство йому довелося заплатити штраф у розмірі € 5,4 тис.