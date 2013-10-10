У старості мозок іржавіє в буквальному смислі

Австралійські учені, вивчаючу будову і фізіологію роботи мозку, пришли до висновку, що в період старіння в ньому порушуються метаболічні процеси, пов`язані з металами, пишуть "Медвести". Це може призводити до того, що мозкова речовина іржавіє в буквальному розумінні слова. Дослідники з університету Мельбурну вважають, що нормальна робота мозку обумовлена, зокрема, високим вмістом в ньому металів. Зокрема для роботи мозку необхідні окислювані метали, такі як залізо і цинк.

Приблизно до шістдесяти років організм проходить декілька стадій метаболічних змін, які змінюють внутрішні процеси. Залізо, що поступає в мозок, при метаболічних порушеннях здатне окислюватися і порушувати роботу мережі нейронів. В результаті може розвинутися старече недоумство і хвороба Альцгеймера. Зараз австралійські учені працюють над створенням препаратів, які здатні відновлювати метаболічний баланс організму.

meddaily.ru