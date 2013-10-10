Лідери підробок серед ліків

Більше всього підробок зустрічається серед препаратів для лікування еректильної дисфункції і хвороб шлунку. Про це розповів представник Європейського директората якості лікарських препаратів і медичних послуг Ради Європи Франсуа-Ксав’є Лері.

Ліки для поліпшення ерекції користуються популярністю у виробників фальшивок, оскільки багато пацієнтів соромляться купувати їх в аптеці, і купують через інтернет дешевші – підробки. Серед фальшивок зустрічаються і препарати для лікування онкозахворювань, хвороб органів дихання.

Нагадаємо, за оцінками українських фармацевтів, 1-5% ліків на фармринку України – підроблені.

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