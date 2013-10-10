Україна і Швейцарія співпрацюватимуть у сфері адаптації інвалідів

Керівництво Фонду соціального захисту інвалідів в Україні та швейцарського Фонду Pigna домовилися про укладення угоди про співробітництво у сфері соціальної адаптації людей з особливими потребами.

Про це сказав директор Фонду соцзахисту інвалідів Ігор Забокрицький, який перебуває у Швейцарії у складі української делегації на чолі з міністром соціальної політики Наталією Королевською, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Вчора ми зустрілися з нашими колегами з Фонду Pigna, які показали нам, як їхня організація опікується інтеграцією у суспільство людей з особливими потребами. Нам теж є що показати і чим поділитися з колегами, тому ми запросили їх до України», - сказав Забокрицький.

За його словами, результатом переговорів стала домовленість щодо підписання угоди про співробітництво між фондами у сфері надання послуг людям з особливими потребами, у тому числі їхнього проживання, організації громадського харчування, працевлаштування, інтеграції у трудовий процес та залучення до сфери надання послуг тощо.

***Фонд Pigna (Швейцарія) - неурядова організація. Працює для людей з множинними вадами. Діяльність Фонду: послуги для людей з особливими потребами з організації проживання, громадського харчування, зайнятості, інтеграції у трудовий процес, залучення до сфери надання послуг.

Фонд соціального захисту інвалідів в Україні створений у 1991 р. У 2011 році був реорганізований у бюджетну установу. Відповідно до покладених завдань, Фонд у межах визначеної компетенції здійснює реалізацію заходів стосовно забезпечення зайнятості і працевлаштування інвалідів та виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.