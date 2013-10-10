Які молочні продукти шкідливі для дітей

Про шкоду бездумного вживання молока і молочних продуктів нещодавно заявили учені з Гарварду, пише "Раут". Вони провели дослідження, на підставі якого зробили висновок, що не будь-яке для дітей корисне. Автор дослідження, педіатр Девід Людвіг, розповів, що якщо в молоці міститься цукор, або інші підсолоджувачі, то воно є поза сумнівом шкідливим.

Крім того, учений вважає, що якщо в раціоні збільшена кількість певних продуктів, то потрібно понизити добові об`єми використання молочної продукції. Найбільшим злом для дитини можна вважати шоколадне знежирене молоко. У його складі основна частина калорій відведена жирам і цукру. У одній склянці нежирного однопроцентного молока сто дві калорії, і вісімнадцять з них - це "тверді жири".

На думку фахівців, краще замінювати частину молочного раціону іншими продуктами, що містять в своєму складі кальцій. Споживання молока можна зменшити, якщо додати в раціон боби, шипшину, горіхи, зелень. Що стосується дорослих, то молоко шкідливе для тих, у кого погана засвоюваність лактози. При цьому виникає діарея, здуття живота, розлади шлунково-кишкового тракту.

meddaily.ru