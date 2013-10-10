Рівень радіації на "Фукусімі" за два дні виріс у 13 разів

За два дні рівень радіації виріс в 13 разів.

Рівень радіації всередині захисної дамби на АЕС "Фукусіма-1" досяг рекордно високої позначки з моменту аварії в березні 2011 року. Про це повідомила компанія-оператор "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), що відповідає за станцію, передає ИТАР -ТАСС.

За даними компанії, рівень цезію у воді в районі другого реактора склав 1200 беккерелів на літр при нормі в 90 беккерелів на літр рідини, що майже в 13 разів перевищує аналогічні показники, отримані після проби у вівторок. ТЕПКО пояснює різкий стрибок рівня радіації інцидентом, що стався 9 жовтня під час проведення ремонтних робіт. Тоді робітники помилково від`єднали трубу, що відводить радіоактивну воду з реактора, в результаті чого стався витік майже 10 тонн рідини з високим вмістом цезію та стронцію-90, шестеро людей при цьому зазнали опромінення.