Масаж - це серйозний засіб для поліпшення здоров'я

12:55, 10 жовтня 2013
Зарубіжні новини
6

Поліпшує кровотік в організмі

Фахівці з Лос-Анджелеса після проведених досліджень заявили, що масаж - це серйозний засіб для поліпшення здоров`я. Він серйозно підвищує імунітет, і саме тому людина захищений набагато краще від онко-захворювань, пишуть іноземні ЗМІ.

За твердженням фахівців, найбільш корисним виступає саме інтенсивний масаж, носить назву «шведський». Експерименти продемонстрували, що він покращує не тільки загальне самопочуття, але ще сприяє поліпшенню кровотоку в організмі, м`язовому розслабленню, а крім усього цього посилює імунітет.

При дослідженні добровольців, у тих, хто отримував даний вид масажу, було зафіксовано поліпшення якості лімфоцитів, адже дані компоненти беруть участь у крові саме в захисті організму імунітетом. Крім іншого, у людей з цієї групи виникло зниження рівня вазопресину, тобто гормону стресу.

Марк Рапапорт, який є головою групи цього нового дослідження, говорить, що шведський масаж для імунітету просто незамінний. Вчений вважає, що масаж може просто ідеально зміцнити імунітет.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter