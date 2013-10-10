Фахівці з Лос-Анджелеса після проведених досліджень заявили, що масаж - це серйозний засіб для поліпшення здоров`я. Він серйозно підвищує імунітет, і саме тому людина захищений набагато краще від онко-захворювань, пишуть іноземні ЗМІ.

За твердженням фахівців, найбільш корисним виступає саме інтенсивний масаж, носить назву «шведський». Експерименти продемонстрували, що він покращує не тільки загальне самопочуття, але ще сприяє поліпшенню кровотоку в організмі, м`язовому розслабленню, а крім усього цього посилює імунітет.

При дослідженні добровольців, у тих, хто отримував даний вид масажу, було зафіксовано поліпшення якості лімфоцитів, адже дані компоненти беруть участь у крові саме в захисті організму імунітетом. Крім іншого, у людей з цієї групи виникло зниження рівня вазопресину, тобто гормону стресу.

Марк Рапапорт, який є головою групи цього нового дослідження, говорить, що шведський масаж для імунітету просто незамінний. Вчений вважає, що масаж може просто ідеально зміцнити імунітет.