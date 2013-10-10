Голос видає справжні почуття

Нові дослідження в галузі психології призвели до цікавих результатів. Як стверджують вчені, особисті симпатії між представниками різних статей можуть супроводжуватися ознаками, які самі люди ніяк не регулюють, і більше того, в більшості випадків навіть не помічають. Наприклад, дослідники стверджують, якщо ви хочете з`ясувати, як до вас ставиться певна людина, то в першу чергу зверніть пильну увагу на звучання її голосу при спілкуванні.

Якщо жінка спілкується з людиною, яка її цікавить, то тембр її голосу набуває хриплуватості. Що стосується чоловіків, то їх голос, навпаки, стає більш високим. Експерти з Albright College, Пенсільванія, з`ясували, якщо чоловік чи жінка спілкуються з привабливим співрозмовником, то у них відбувається підсвідоме копіювання голоси цієї людини.

Як розповіла професор Сьюзан Хьюз , яка є автором дослідження , при спілкуванні з коханою людиною звучання голосу було більш приємним, і сексуальним. Жінки при цьому починали говорити більш оксамитовим, низьким тембром, а чоловіки знаходили більш високий голос. Експерти стверджують , що в даному випадку, як би відбивався посил - « я той, хто тобі потрібен». Крім того, спостерігачами була відзначена в голосі і нервозність. Це пояснюється боязню людей бути відкинутими .