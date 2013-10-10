Прогулянки на свіжому повітрі захистять від раку

Ризик раку молочної залози у ​​жінок після п`ятдесяти років падає на 14%, якщо вони часто гуляють на свіжому повітрі , повідомляє The Telegraph.

Вчені давно говорять про користь фізичного навантаження на організм людини. У дослідженні наукове співтовариство звернуло увагу на помірні фізичні навантаження, такі як ходьба.

Моніторинг торкнувся понад 73 тисяч жінок старше 50 років. Всі вони перебували в менопаузі. Спостереження тривало десять років. Більшість жінок у ході опитування повідомили, що займаються тільки пішими прогулянками .

Виявилося, що щоденні прогулянки протягом години допомагають знизити ризик розвитку раку грудей на 14%.

Альпа Патель, автор дослідження, стверджує що інтенсивні навантаження здатні впливати на даний показник. Таким чином , можна з упевненістю говорити, що здоровий спосіб життя і фізичне навантаження - основи відсутності страшної патології в старості і доброї якості життя.