Прогулянки на свіжому повітрі захистять від раку
14:22, 10 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Надто корисні для жінок
Ризик раку молочної залози у жінок після п`ятдесяти років падає на 14%, якщо вони часто гуляють на свіжому повітрі , повідомляє The Telegraph.
Вчені давно говорять про користь фізичного навантаження на організм людини. У дослідженні наукове співтовариство звернуло увагу на помірні фізичні навантаження, такі як ходьба.
Моніторинг торкнувся понад 73 тисяч жінок старше 50 років. Всі вони перебували в менопаузі. Спостереження тривало десять років. Більшість жінок у ході опитування повідомили, що займаються тільки пішими прогулянками .
Виявилося, що щоденні прогулянки протягом години допомагають знизити ризик розвитку раку грудей на 14%.
Альпа Патель, автор дослідження, стверджує що інтенсивні навантаження здатні впливати на даний показник. Таким чином , можна з упевненістю говорити, що здоровий спосіб життя і фізичне навантаження - основи відсутності страшної патології в старості і доброї якості життя.
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