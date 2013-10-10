Жінки, які курять, помирають частіше за чоловіків

Науковці Американської кардіологічної асоціації кажуть , що жінки більш схильні до шкідливого впливу нікотину, ніж чоловіки, пише Medical News Today .

Медвести. Жіночий організм має слабшу резистентну здатністюь, що підвищує ризик розвитку патології серцево-судинної системи під дією тютюну. Був проведений глибокий аналіз понад 80 праць на тему дії нікотину та інших складових сигаретного диму на здоров`я людини. Крім того, був проведений моніторинг 4 мільйонів жінок, 42 тисячі з яких перенесли інсульт, повідомляють

Дослідження показало, що у жінок, що палять ризик виникнення нападів ішемії підвищується майже в два рази, а ризик ішемічного інсульту, результат якого - довічна інвалідність або смерть - у півтора рази. Цей вид інсульту викликається закупоркою судин головного мозку кров`яними тромбами через згущення крові. У результаті мозок не отримує належного кровообігу, і деякі його ділянки відмирають без права на відновлення.

Вчені вважають , що в підвищеному ризику захворювань серцево - судинної системи у жінок варто звинувачувати вплив їх гормонів на ліпіди, що містяться в крові. Нікотин та інші складові сигарети збільшують вміст холестерину, ліпідів , тригліцеридів в кров`яному руслі жінок , чого у чоловіків-курців не виявлено. Саме цей фактор призводить до сильного і частого розвитку коронарної патології у жінок .

У особливій групі ризику європейські жінки, які палять. У них відзначається найбільш високий рівень захворюваності , пов`язаний з серцево - судинною системою, що посилюється курінням. На щастя, повна відмова від сигарет та їх замінників з нікотином здатний підвищити якість життя і знизити ризик розвитку інсульту як у чоловіків, так і у жінок.