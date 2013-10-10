При синдромі подразненого кишечнику допоможе м'ята

open.by. Дослідники з Університету Аделаїди пояснюють, що м`ята активізує " антибольовий" канал у товстій кишці, заспокоюючи болі в шлунково-кишковому тракті, пише

Доктор Стюарт Брірлі відзначає, що м`ята давно широко застосовувалася в натуропатії, проте до цих пір не було клінічних даних, що дозволяють зрозуміти, чому вона так ефективна в полегшенні болю.

- Наше дослідження показує , - говорить він , - що м`ята діє через певний канал, зменшуючи біль у чутливих волокнах , особливо активованих гірчицею і перцем. Потенційно це перший крок у визначенні нового типу загального клінічного лікування синдрому подразненого кишечникау.

Синдром роздратованого кишечника (СРК) - шлунково - кишковий розлад, що викликає біль у животі, здуття, діарею або запор. Ця недуга торкається приблизно 15-20 % дорослого населення Землі (близько 22 мільйонів), дві третини хворих - жінки.

На сьогодні ліків від синдрому подразненого кишечнику не існує. Синдром може з`являтися і зникати протягом усього життя людини. У деяких людей симптоми синдрому подразненого кишечника з`являються після вживання жирної і гострої їжі, кави і алкоголю, але, за словами лікарів, причини захворювання можуть бути складніше.

Існує думка, що синдром подразненого кишечника пов`язаний з перенесеним гастроентеритом (запалення шлунка і кишечнику). У деяких випадках синдром може бути викликаний харчовим отруєнням, стресом, реакцією на антибіотики, а іноді пояснюється спадковістю.