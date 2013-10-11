Їжа змінює зовнішність людини

Експерти встановили, що певні продукти можуть змінити зовнішність людини, причому, досить істотно, пише Раут.

Дослідниками названі ті з них, які особливо ефективні в цьому відношенні. Наприклад, всім відомий шоколад дозволяє шкірі зберегти молодість, що, звичайно ж, є дуже приємним фактором. А ось сочевиця має властивості старити шкіру.

Експерти розкрили певні секрети харчування, які є для більшості з нас справжньою несподіванкою.

Зокрема, Стефані Вільямс, дерматолог з Лондона, зазначає, що шоколад, а також деякі знежирені страви дуже корисні безпосередньо для зовнішності. У той же час, вживання сочевиці і коричневого рису здатне зістарити шкіру, хоча дані продукти в цілому відносяться до дуже корисних, і рекомендовані дієтологами при здоровому харчуванні.

Стефані радить повністю виключити з харчування продукти, що мають у своєму складі цукор, і навіть мед. Або ж, їх вживання має бути значно обмежене. Вона має на увазі і той цукор, який міститься у складі фруктів. Виявляється, під впливом цукру в шкірі виникає глікація, тобто, склеювання волокон еластину глюкозою. Причому, цей процес посилюється з віком, і веде до того, що шкіра раніше часу в`яне. Ще один мінус вживання цукру – збільшується вироблення інсуліну, який є ключовим гормоном старіння.

Окремо дослідники розповіли про коричневий рис. Він корисний у цілому, але насичений вуглеводами – це довгі вервечки молекул цукру. У рисі міститься крохмаль, а його розщеплення відбувається повільніше, ніж цукру. Вживання в їжу рису тягне за собою передчасне старіння шкірного покриву. У сочевиці теж чимало вуглеводів і натуральних токсинів. Тому корисніше вживати замість них батат, овочі, картоплю.

Що стосується овочів, то експерти стверджують, що найкориснішими з них є ті, що мають темно-зелений колір. Ідеальними названі капуста кале і брокколі. Вони багаті речовинами, надзвичайно корисними для шкіри. При цьому, щоб шкіра не старіла, в організм повинні надходити жири.. Вже доведено, що людина повніє в основному від вуглеводів, а жири сприяють еластичності шкіри. На думку доктора Вільямс, слід голодувати двічі на тиждень. Таким чином, ви допоможете шкірі омолоджуватися і позбавлятися від токсинів.