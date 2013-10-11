Європейські учені створили вегетаріанське м`ясо. На вигляд і на смак продукт нагадує справжнє м`ясо, але на 100% складається з овочів.

Замінник м`яса розроблений в рамках проекту «LikeMeat». У розробці беруть участь співробітники Університету природних ресурсів і наук про життя (Відень), Університету Вагенінгена і 11 компаній, що займаються продуктами харчування. Ініціатор проекту Флоріан Уайльд з Інституту Фраунгофера розповів, що виробництво цього продукту екологічно безпечне. Рослинний замінник м`яса, який планують випускати в промислових масштабах, повинен мати тривалий термін зберігання і відносно низьку вартість. У ідеалі продукт підходитиме не тільки вегетаріанцям, але і алергікам.

Прототип фабрики по виробництву замінника м`яса вже одержаний в лабораторних умовах. Міні-фабрика проводить лист м`яса товщиною 1 см, якому можна надати потрібну форму.

likar.info