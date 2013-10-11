Ключ до щастя у шлюбі закладено у ДНК

Деякі кажуть, що секретом щасливого шлюбу є вміння знаходити компроміси. Однак американські психологи заявили, що ключ до щасливого сімейного життя насправді криється в ДНК.

Як повідомляє FederalPost , вони вважають, що ген, що бере участь у регуляції серотоніну - гормону щастя, може передбачити, як сильно емоції впливають на стосунки.

Дослідження, проведене фахівцями з Каліфорнійського університету в Берклі і Північно-Західного університету, може виявитися першим, хто зв`язав генетику, емоції і задоволеність шлюбом, говорять дослідники.

Старший автор дослідження, психолог Каліфорнійського університету Роберт Левенсон, сказав: "Багато вчених протягом багатьох років намагалися зрозуміти, що допомагає деяким парам створити ідеальний емоційний клімат у шлюбі, і здається, ми знайшли на нього відповідь. З допомогою нових генетичних досліджень ми дізналися, наскільки важливі емоції для різних людей".

Зокрема, дослідники виявили зв`язок між щасливим шлюбом і варіантом гена, або "аллелі", відомої як 5-HTTLPR. Всі люди успадковують копію цього варіанту гена від кожного з батьків.

Учасники дослідження з двома короткими 5-HTTLPR алелями виявилися самими нещасними в шлюбах. Вони відчували безліч негативних емоцій, таких як гнів і презирство. Ті ж, у кого аллели були довші, виявилися набагато менше стурбовані емоційним кліматом в сім`ї.

"Ми завжди намагаємося зрозуміти рецепт хороших відносин, і емоції, без сумніву, є важливим інгредієнтом", - сказав Левенсон, який очолює дослідження, в ході якого вчені відстежували більше 150 подружніх пар протягом 20 років.

Нові результати не означають, що пари з різними варіаціями з 5-HTTLPR несумісні, відзначають дослідники. Замість цього можна припустити , що люди з двома короткими алелями, найімовірніше будуть щасливі в хороших відносинах, і сильніше страждати в поганих, повідомляє Mail Online.

Результати дослідження, в якому вивчалися генотипи більше 100 подружжя, а також спостерігалося їх взаємодія з партнерами протягом довгого часу, довели це, стверджують вчені. Левенсон і колеги-дослідники спостерігали за парами з 1989-го року.

Всі учасники експерименту представили свої зразки ДНК, і дослідники змогли зіставити їх генотип з рівнями їх задоволеності шлюбом.

Моногамний шлюб у виду Homo Sapiens виник внаслідок соціальної еволюції, при цьому біологічні фактори швидше були перешкодою (як відомо, примати, попередники людей, не були моногамні). Важливу роль в еволюції людської спільноти зіграла любов. Соціологи, що досліджують виникнення сім`ї, вважають любов соціальним і психологічним механізмом, розробленим в ході еволюції для ефективного захисту і підтримки моногамії.