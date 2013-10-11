Несподіваний спосіб підвищити народжуваність

Клінічні дослідження, проведені міжнародною групою учених, підтвердили користь нанесення специфічних «подряпин» в ендометрії матки до початку репродуктивного лікування. Як показали результати експериментів, ця технологія збільшує шанси жінок, що проходять процедуру ЕКО, на вагітність і народження дитини. Результати роботи опубліковані в журналі Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

У рандомізованому дослідженні взяли участь 158 жінок, чиї попередні спроби ЕКО виявилися невдалими. До початку застосування репродуктивних технологій всі випробовувані приймали оральні контрацептиви.

77 випадковим чином відібраних пацієнток пройшли експериментальну процедуру нанесення ендометріальних «подряпин» за 7-14 днів до стимуляції яєчників. 39 жінок, що пройшли через неї, завагітніли, і в 33 випадках вагітність благополучно завершилася пологами – порівняно з 23 випадками народження дітей пацієнтками з контрольної групи.

Результати роботи показали, що ця методика не збільшує ризик викидня або розвитку багатоплідної вагітності порівняно з контрольною групою.

medportal.ru