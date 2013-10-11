Худнемо на овочевому супі

Основа дієти – супчик, який треба їсти на сніданок, обід і вечерю. Або хоча б один раз в день. Чим більше продуктів у раціоні Ви заміните цим супом, тим ефективніше буде Ваше схуднення, пишуть російські ЗМІ.

Рецепт чудо-супу: 6 середніх цибулин, декілька (на смак) помідорів (можна консервованих), 1 невеликий качан капусти, 2 зелених перців, 1 пучок селери, 1 кубик овочевого бульйону

Якщо хочете перекусити – з`їжте чашку супу. Він заповнює шлунок, даючи відчуття ситості, калорій же при цьому в ньому дуже мало. Як пиття рекомендується мінеральна вода, підсолоджена вода, чаї.

Харчуватися одним тільки супом неможливо, тому є варіації:

День перший. Суп і фрукти. Будь-які фрукти, окрім бананів. У динях та кавунах менше калорій, ніж у більшості інших фруктів. Їжте тільки суп і фрукти.

День другий. Суп і овочі. Можете їсти всі овочі, які хочете, поки не насититеся. Сирі, свіжі або консервовані овочі, листову зелень. Їжте все це з супом.

День третій. Суп, фрукти і овочі. Будь-які плоди.

День четвертий. Суп, фрукти і овочі та молоко. Їжте так багато супу, свіжих овочів і фруктів, скільки вам хочеться, але бананів не більше трьох. Можна молоко.

День п`ятий. Яловичина і помідори з супом. На п`ятий день можна їсти яловичину і помідори: 300 - 500 г яловичини і стільки ж свіжих помідорів. Постарайтеся випити 6-8 склянок води в цей день. Ну і, звичайно, суп.

День шостий. Яловичина і овочі (особливо листові) плюс суп. Яловичину і овочі їжте досхочу, скільки душа просить. Обов`язково поїжте супу. Пийте воду

День сьомий. Коричневий рис, фруктовий сік, овочі і суп. Сьогодні ви можете їсти коричневий рис, несолодкий фруктовий сік і овочі. Обов`язково поїжте супу. Рис можна додати до супу, або овочі додати до рису. Можна різані цибулю або помідори, цвітну капусту. Пийте воду. Категорично заборонені: хліб, алкоголь, газовані напої, смажене. Їжте суп щоразу, тільки-но ви починаєте відчувати голод. Ретельно прибирайте з м`яса весь жир, а з птиці знімайте шкірку.

Якщо Ви перервали дієту, починайте знову з дня першого.