П'ятиразове харчування допоможе скинути зайву вагу

Співробітники університету Східної Фінляндії виявили переваги для здоров`я п`ятиразового харчування, повідомляє РБК. Вчені стверджують, що поєднання сніданку, обіду і вечері з двома " перекушуваннями" протягом дня допомагають скинути вагу. А ось пропуск одного з прийомів їжі, зокрема ранкового, може призвести до зворотного ефекту .

Дослідники спостерігали за станом 4 тисяч дітей з моменту їх народження і до досягнення 16-річного віку. Встановлено, що ті, хто дотримувався п`ятиразового щоденного харчування, мали знижений індекс маси тіла. І навіть наявність ожиріння у батьків не впливало на результат. А ось пропуск одного з щоденних прийомів їжі приводив до набору ваги. Вчені впевнені, що харчові звички є важливим чинником ризику розвитку ожиріння, їх вплив на вагу в чому перевершує інші фактори.