Вчені знайшли протиотруту від коров'ячого сказу

Вчені Західного університету Кейза (США) зробили прорив у профілактиці та лікуванні пріонних хвороб - рідкісних нейродегенеративних захворювань, перебіг яких завжди закінчєються летальним результатом. Дослідження показали, що рекомбінантний людський пріонний білок пригнічує розмноження пріонів. Результати дослідження опубліковані на сайті Scientific Reports .

В даний час пріонні захворювання людини (наприклад , коров`ячий сказ, або хвороба Крейтцфельда -Якоба) не лікуються . Пріони можуть передаватися через нейрохірургічні інструменти, тканинні екстракти при гормонотерапії чи погано проварене м`ясо хворих тварин, пише Медпортал

Ці інфекційні агенти здатні видозмінювати нормальні пріонні білки в організмі людини. У ході даного процесу формуються позаклітинні білкові скупчення в центральній нервовій системі, а з них - щільні волокна. Це призводить до появи мікроскопічних « дірок» у головному мозку, виродження фізичних і розумових здібностей, і, в кінцевому підсумку, до смерті.

За словами автора роботи, Вень - Цуань Цзоу (Wen - Quan Zou), у проведеному дослідженні вперше було підтверджено, що рекомбінантний білок здатний інгібувати інфекційні агенти в мозку хворого. Цей протеїн виробляється в клітинах бактерії E. coli і має послідовність, подібну з послідовністю білків, звичайних для людського мозку.

Вчені відзначили , що збираються продовжити дослідження пріонів на трансгенних мишах, в організмі яких виробляються білк , ідентичні людським пріонним білкам, а також провести дослідження на нейронах, вирощених з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSCs) людини для отримання більш точних і достовірних результатів.