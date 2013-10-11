Діткам з аутизмом допоможе гормон любові

Дослідники Стенфордського університету медицини довели, що окситоцин підходить для корекції поведінки та лікування дітей з аутизмом, пише newsland.com.

Окситоцин часто називають "гормоном любові", оскільки він має велике значення у формуванні та підтримці зв`язку між матір`ю і дитиною та сексуального потягу статей .

Ці властивості гормону забезпечать йому більш широке коло застосування, кажуть науковці. Окситоцин почали давати людям з розладами аутистичного спектру в рамках клінічних випробувань, бо він відіграє значну роль у процесі формування довіри між людьми, посилює соціальні емоції. Цей гормон, за твердженням вчених, змінює активність тієї частини мозку, яка має вирішальний вплив на здатність відчувати приємні відчуття від спілкування.

Позитивні результати досліджень зможуть не тільки забезпечити правильне використання окситоцину для терапії аутичних пацієнтів, але і запропонувати нові методи лікування психоневрологічних розладів, в яких порушується рівень соціальної активності та здатність адекватного спілкування.