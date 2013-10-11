Що потрібно для щасливого життя

Правило "Люди завжди цінують те , чого не мають", підтвердилося, пише іспанське видання La Vanguardia. " Сьогодні, в епоху кризи, гроші - головне, що потрібно іспанцям для щастя ", - продовжує газета, посилаючись на результати недавнього дослідження, яке провів Instituto Coca - Cola de la Felicidad на основі опитування 3500 осіб.

У 2013 році 54 % іспанців сказали, що задоволені своїм життям. Це на 2 % більше, ніж у 2010 році. Автор дослідження вважає, що іспанці стримали свої економічні запити і задоволені тим, що у них є.

"Але за останні роки змінилася ієрархія пріоритетів : у 2007 році головним для щастя називали здоров`я (37%) , на другому місці була любов (32%), на третьому - гроші ( 17%). У 2013 році на верхній сходинці гроші (36 %) " , - йдеться в статті.

Дослідники склали і портрет щасливого іспанця або іспанки: 26-35 років , перебуває у шлюбі, має роботу, ділить дах з дітьми і домашніми вихованцями, впевнений/впевнена в собі. Більш за всіх задоволені життям в Естремадура, Арагоні, Наваррі і Кантабрії .

А ось автопортрет людини, задоволеної життям : " я енергійний" , "мені подобається допомагати іншим" , " я завжди кажу " спасибі " , " дбаю про довкілля " , " високо ціную почуття гумору ".