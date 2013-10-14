Мед захищає зубну емаль

Незважаючи на те, що багато народні рецепти давно увійшли в наше життя і активно застосовуються, лікарі й учені не втомлюються їх аналізувати. Так, нещодавно вони вирішили переконатися в тому, що мед корисний для зубів, пишуть іноземні ЗМІ.

Дійсно, дві щоденних столових ложки меду принесуть користь організму. Крім того, вони самим позитивним чином впливають на зубну емаль.

А здорові зуби, як відомо, почасти відповідають і за здоров`я організму в цілому..

Може здатися дивним, адже мед солодкий, проте вчені говорять, що в цьому продукті міститься перекис водню, що руйнує утворення карієсу і, таким чином, є відмінною профілактикою всіляких проблем.

Так що у бактерій мало шансів прикріпится до зуба і почати його руйнування.. А зі здоровими зубами будь дитячі ігри можна клацати, як горішки!