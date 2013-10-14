Швейцарські медики виявили полоній в біопробах Арафата

Британський журнал Lancet опублікував результати дослідження швейцарських медиків, які свідчать про те, що колишній палестинський лідер Ясір Арафат міг бути отруєний радіоактивним полонієм-210, передає телекомпанія "Аль-Джазіра".

Згідно з опублікованими даними, в результаті дослідження, що проводилося минулого року, було виявлено високий рівень вмісту радіоактивних речовин в крові, сечі і слинних залозах Арафата.

«Я можу підтвердити, що ми виявили несподівано підвищену наявність полонію-210 в речах (Ясіра) Арафата, які містили його біоматеріал», - цитує "Аль-Джазіра" директора Інституту радіофізики при медичному центрі в Лозанні Франсуа Бошуда.

Ясір Арафат, засновник і перший голова Палестинської національної адміністрації (ПНА), який одержав Нобелівську премію миру за участь в переговорах з Ізраїлем, помер 11 листопада 2004 року у військовому госпіталі під Парижем.

Офіційне розслідування причин його смерті почалося після того, як влітку минулого року катарський телеканал "Аль-Джазіра" оголосив про виявлення в особистих речах Арафата і проби біологічних рідин радіоактивної речовини полоній-210. Аналізи на прохання журналістів зробили вчені з Інституту радіофізики при медичному центрі в Лозанні, які тепер працюють за дорученням палестинської влади. Палестинці неодноразово говорили про можливу причетність до смерті Арафата Ізраїлю, де такі звинувачення раз по раз відкидали.

Дослідження останків палестинського лідера також проводять і російські експерти. Вони планують закінчити їх до кінця 2013 року. Розслідування причин смерті Арафата почалося на вимогу його вдови Сохи Арафат. Вона подала відповідний позов після появи інформації про можливе опромінювання Арафата полонієм-210, зазначає РІА Новости.