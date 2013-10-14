Дві третини курців вмирають через цигарки

Дві третини курців вмирають саме через хвороби, пов`язані з наявністю цієї шкідливої звички. До такого висновку прийшли австралійські дослідники.

Співробітники Австралійського національного університету вивчили дані про здоров`я і причини смерті 200 тис. чоловіків. З`ясувалося, що курці живуть, в середньому, на 10 років менше за некурящих. Щоденне викурювання 10 сигарет підвищувало ризик передчасної смерті в 2 рази, а 25 сигарет – в 4 рази.

Крім того з`ясувалося, що якщо людина кинула палити до 30-річного віку, то в 45 років її стан здоров`я майже не відрізняється від ровесників, які ніколи не палили.

likar.info