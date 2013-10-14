На стадіоні у США рівень шуму досяг больового порогу
10:13, 14 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Встановлено світовий рекорд
Уболівальники команди з американського футболу "Канзас-Сіті Чіфс" встановили світовий рекорд за рівнем шуму на відкритому стадіоні.
До кінця матчу канзаського клубу з "Оклендом", який проходив на стадіоні "Ерроухед" у штаті Міссурі, представники Книги рекордів Гіннесу зафіксували шум у 137,5 децибелів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Це майже на один децибел голосніше, ніж попередній рекорд, зафіксований на початку цього року на іншому матчі з американського футболу. Шум такого рівня перебуває на межі больового порогу.
Головний тренер команди сказав, що на стадіоні стояв такий галас, що земля здригалася.
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