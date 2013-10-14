Десятки тисяч в'єтнамців евакуйовані через тайфун

Влада В`єтнаму евакуювала кілька десятків тисяч осіб з районів, через які має пройти тайфун "Нарі", який рухається уздовж узбережжя Південно-Китайського моря, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Потужний тайфун раніше обрушився на територію Філіппін, забрав життя щонайменше 13 осіб.

Як повідомляють офіційні в`єтнамські ЗМІ, з прибережних районів у центрі країни вже евакуйовано понад 65 тис. осіб.

Метеорологи попереджають про сильні дощі з вітром, які можуть викликати затоплення і зсуви ґрунту.

Напередодні стало відомо про п`ять загиблих через циклон "Файлін", що обрушився на Індію.