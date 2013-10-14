Зелений чай тонізує шкіру

З давніх пір китайки і японки використовують зелений чай у якості прекрасного засобу зволоження шкіри, пишуть російські ЗМІ.

Так само він чинить благотворний вплив в косметичних цілях: його додають в різні тоніки для обличчя, крему, різні косметичні маски. І це не дивно.

До його складу входять такі речовини, як:

Вітамін Р — має омолоджуючий ефект, підтримуючи шкіру в тонусі

Вітамін С — природний антиоксидант, виводить з організму непотрібні і токсичні речовини, не руйнуючи вільні радикали клітини.

Вітамін РР — позитивно впливає на шкіру обличчя

Ефірні олії — володіють заспокійливими антистресовими властивостями

Кофеїн - підтримує вашу шкіру і організм в тонусі і бадьорості

Зелений чай для обличчя: маски

Маски для обличчя з зеленого чаю — чарівне засіб практично від всіх недоліків вашого обличчя:

Бореться з акне

Приводить шкіру в тонус

Бореться з першими ознаками старіння

Бореться з пігментними плямами

Відмінно зволожує шкіру

Зволожуюча маска для обличчя з зеленого чаю

Необхідно взяти 1 яєчний жовток. Потім додати до нього 1 столову ложку подрібненого зеленого чаю і 2 ложки сметани. Всі інгредієнти ретельно перемішати і нанести отриману суміш на обличчя. Витримуємо 10 хвилин, потім змиваємо теплою водою.

Маска із зеленого чаю при жирній шкірі

Необхідно взяти 1 яєчний білок, добре збити його, потім додати 2 ст. ложки міцної заварки зеленого чаю. Все ретельно перемішати. Після цього додати 1 ст. ложку подрібнених вівсяних пластівців і 1 ч. ложку лимонного соку. Все добре перемішуємо, наносимо на шкіру тонким шаром. Витримуємо маску 15 хвилин, потім змиваємо прохолодною водою.

Маска із зеленого чаю при комбінованій шкірі

Беремо 1 ст. ложку сухого подрібненого зеленого чаю, додаємо 2 ст.. ложки кефіру. Все ретельно перемішуємо і наносимо на обличчя. Витримуємо маску 15 хвилин, після змиваємо прохолодною водою.