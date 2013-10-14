У жінок травний тракт - слабший

Травний тракт жінок істотно відрізняється від чоловічого. Тому жінки частіше страждають від здуття живота. Про це розповіла американський гастроентеролог Робінне Чаткен, засновник Центру травлення для жінок, в своїй книзі Gutbliss.

Доктор Чаткен відзначила, що товста кишка у жінок, в середньому, на 10 см більша, ніж у чоловіків. Ймовірно, це пов`язано з необхідністю поглинати більше рідини в дітородний період. Додаткова довжина товстої кишки робить жінок схильними до закрепів.

Жінки мають слабшу черевну стінку, ніж чоловіки, що пов`язане з гормональними особливостями. Коливання гормонального фону також сприяють здуттю живота. Крім того, кишечник жінок розміщений не так, як у чоловіків, оскільки вони мають різні форми тазу і відмінність у внутрішніх органах. Пологи сприяють ослабленню тазового дна.

Проте незалежно від статі, причиною здуття живота може бути синдром роздратованого кишечника, вживанням антибіотиків, стрес.

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