Добавки з вітаміном D не зміцнюють кістки здорових людей

Здоровим людям немає необхідності приймати вітамін D. Наукові дослідження показали, що такі добавки не впливають на збільшення мінеральної щільності кісткової тканини, що є ефективним засобом для запобігання розвитку остеопорозу.

Прийом БАДів має сенс лише для літніх людей в якості профілактики переломів. Та й лише в тому випадку, якщо їх застосування супроводжується дотриманням здорової дієти і фізичними вправами, передає BBC з посиланням на дослідження новозеландських учених, опубліковане в журналі The Lancet .

Авторами роботи є дослідники з Університету Окленда. Вони провели аналіз 23 досліджнень, в яких взяли участь понад 4 тисяч осіб. Піддослідні приймали добавки в середньому протягом двох років.

Результати показали, що прийом добавок не позначився на ступені мінералізації кісток, отже не міг послужити як засіб запобігання розвитку остеопорозу і, відповідно, підвищення ризику переломів.

Разом з тим вчені помітили у піддослідних невелике , але статистично значуще збільшення щільності кісткової тканини в " шийці стегна, поруч з тазостегновим суглобом. У зв`язку з цим вони зробили висновок, що для здорових людей прийом БАДів не може бути виправданий - необхідну дозу вітаміну D вони отримують завдяки сонячному світлу через шкіру і разом з деякими продуктами, такими, як жирна риба, яйця, сухі сніданки.

Однак для літніх прийом добавок може служити ефективним заходом для профілактики переломів стегнової кістки. Вчені також радять не забувати робити вправи і дотримуватися дієти з високим вмістом кальцію.