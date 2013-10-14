В обідню перерву потрібно обов'язково виходити з офісу

Автор проекту " Casual - psy - Психологія повсякденному житті" психолог Марія Пугачова розповідає, чи варто виходити на вулицю під час обідньої перерви, чи лишитися обідати за робочим місцем.

"Перерва на обід в будь-якому робочому графіку - це не просто виділений час для прийняття їжі, а цілком достатній проміжок часу для відпочинку і переключення з однієї діяльності на іншу. За допомогою перерви на обід, насправді, можна навіть дуже добре відпочити і зробити свій робочий дня не пересічним і монотонним, а веселим і насиченим.

По-перше, година обідньої перерви - добра можливість змінити обстановку, картинку перед очима, просто порухатися , подихати свіжим повітрям. Тому я настійливо рекомендую по можливості вибігати на бізнес-ланч в будь-яке найближче до офісу кафе, а якщо їх ще поблизу і кілька, то взагалі чергувати їх протягом тижня .

По-друге, це хороша можливість поспілкуватися з колегами неформально, обговорити якісь особисті теми, посміятися і навіть трохи попліткувати - чому б ні. По-третє, якщо ви працюєте в жвавому місці, то за годину, ви можете встигнути зробити незначні особисті справи. Наприклад, забігти в магазин, сфотографуватися на закордонний паспорт тощо.

Найголовніше, що саме в цей проміжок часу ваші думки будуть переключені з робочого процесу на вас самих, тому, коли ви повернетеся в офіс, вам набагато легше буде допрацювати кілька годин, і день не здасться вам наддовгим ".