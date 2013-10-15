На Філіппінах унаслідок землетрусу загинули 20 осіб

Щонайменше, 20 осіб загинули і понад 60 дістали травм унаслідок серії підземних поштовхів, які сталися сьогодні вранці у центральній частині Філіппін, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на національні ЗМІ.

Перший поштовх магнітудою 7,2 зафіксовано о 08.12 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташований за два кілометри на південь від міста Кармен у провінції Бохоль, вогнище залягало на глибині 33 кілометри.

"Ми зареєстрували (невдовзі після цього) не менш як два десятки афтершоків", - заявив директор Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС) Ренато Солідум.

На його думку, вони можуть тривати, проте поступово підуть на спад. Загрози цунамі немає.

Втім справжній масштаб стихії ще не ясний: землетрусом порушено енергопостачання і зв`язок з багатьма районами на трьох сусідніх островах Себу, Бохоль і Негрос.

Хоча аеропорт острова Бохоль вже відновив свою роботу, через пошкодження, що виникли унаслідок землетрусу, як і раніше, не працює другий за значенням на Філіппінах міжнародний аеропорт Себу. За заявами влади, "тяжкі пошкодження" дістав і морський порт острова Бохоль, який залишається закритим.